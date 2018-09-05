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Пенсионная реформа

В РФ могут ввести минимальную розничную цену на пиво

05.09.2018 07:33
В РФ могут ввести минимальную розничную цену на пиво

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что в связи с обращением участников пивоваренного рынка России о желании установить минимальную розничную цену на производимую ими продукцию, принято решение проработать данный вопрос, а также обсудить его с Министерством финансов РФ, пишет РИА Новости. Также, Алешин считает, что необходимо ввести маркировку на все продаваемое на территории России пиво, однако, это нужно сделать так, чтобы не возникли перебои в работе участников пивоваренного рынка. 

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