В ночь с 8 на 9 сентября московское метро будет работать без перерыва

05.09.2018 06:58



Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в ночь с 8 на 9 сентября, во время празднования Дня города, Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать без перерыва, пишет Интерфакс. Также, во время празднования, наземный транспорт будет работать также, как и в будние дни. По словам Ликсутова, на время проведения общественных мероприятий на всем транспорте Москвы будут усилены меры безопасности.