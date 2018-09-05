В Челябинской области произошло землетрясение

05.09.2018 06:20



Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, в Челябинской области на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла, пишет ГТРК «Южный Урал». Землетрясение произошло в 03:58 по местному времени в 133 км к востоку от Уфы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Силами МЧС организованы 16 мобильных отрядов, которые проверяют школы, больницы и другие общественные учреждения. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала.