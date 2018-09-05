Появилась информация о появлении отверстия в космическом корабле "Союз"

05.09.2018 06:06



Отверстие в обшивке космического корабля "Союз МС-09", из-за которого произошла утечка воздуха на Международной космической станции, появилось в сборочном цехе. К таким выводам пришла внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", пишет РИА Новости, ссылаясь на данные собственных источников в ракетно-космической отрасли. Так, по словам одного из источников, сотрудники РКК "Энергия" знали о наличии отверстия, так как еще на предприятии устраняли его с помощью специального клея.