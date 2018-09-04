В Крыму остановили работу завода "Крымский титан"

04.09.2018 23:50



Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что, проведя совещание с руководством завода "Крымский титан", принял решение о приостановлении работы завода на две недели из-за вредных выбросов в атмосферу, пишет РИА Новости. Согласно предварительным данным, предоставленным специалистами Роспотребнадзора которые работали на месте происшествия, загрязняющие вещества, появившиеся на севере Крыма, является испарениями содержимого кислотонакопителя, используемого заводом. По словам Аксенова, угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Как сообщалось ранее, на севере Крыма в ночь с 23-24 августа появился желтый налет на крышах домов и листьях деревьев.