Белый дом незамедлительно отреагирует, если Асад "решит использовать химоружие"

04.09.2018 22:31



Если сирийский лидер Башар Асад решит "вновь использовать химическое оружие", Соединенные штаты и их союзники дадут незамедлительный и решительный ответ на данные действия. Об этом говорится в сообщении, которое пресс-служба Белого дома опубликовала на своем официальном сайте, пишет ТАСС. Тем не менее в сообщении сказано, что президент США Дональд Трамп и союзники продолжают искать политические пути решения сирийского кризиса.