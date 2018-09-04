Лавров назвал кощунственным "нормандский формат" после убийства Захарченко

04.09.2018 22:12



Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящей ситуации собирать совещание "нормандской четверки" было бы "кощунственным". Так он прокомментировал ситуацию с отсутствием каких-либо комментариев Франции и Германии из-за политического убийства главы ДНР Александра Захарченко. По его словам, никто, кроме США не могут повлиять на украинского президента Порошенко, который не исполняет взятых на себя обязательств. В таких условиях встречи в "нормандском формате" невозможны. Тем не менее Россия не собирается полностью отказываться от данного формата переговоров.