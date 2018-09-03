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Пенсионная реформа

Тяжелые металлы в электронных сигаретах, топливе и удобрениях - опасны для здоровья

03.09.2018 23:55
Тяжелые металлы в электронных сигаретах, топливе и удобрениях - опасны для здоровья

В соответствии с новыми исследованиями, частицы тяжелых металлов от промышленных выбросов, вейпов и обработанных удобрением культур даже в небольших концентрациях могут повысить шансы сердечного приступа и инсульта.

Свинец, медь, кадмий и мышьяк могут причинить вред здоровью сердечно-сосудистой системы даже в небольших дозах, отмечается в исследовании, опубликованном в Британском медицинском журнале (British MedicalJournal).

Доктор Rajiv Chowdhury представляющий Кембриджский университет и его команда проанализировали 37 исследовательских проектов, в которых приняли участие около 350000 человек. В частности было рассмотрено, какое воздействие оказывают тяжелые металлы на организм человека.

«Свинец присутствует в выбросах, связанных с промышленным производством металлов. Другие производства, связанные с использованием свинца, этилированного бензина, а также выпуском медицинских и различных бытовых изделий, могут подвергать работников и остальных людей воздействию тяжелого металла», - сказал Rajiv Chowdhury.

Помимо этого, коррозия сантехнических материалов, в которых содержится свинец, может привести к его попаданию в питьевую воду.

Так, во Флинте (штат Мичиган, США), тысячи горожан довольно продолжительное время подвергались ядовитому воздействию свинца, присутствующего в воде. Это привело к прерыванию беременности у женщин, алопеции (облысению), кожным и другим заболеваниям.

Кадмий и мышьяк эти металлы, обнаруженные в удобрениях и пестицидах, могут поступать в зерновые культуры из почвы, или накапливаться на их поверхности (пестициды) и в дальнейшем попасть в организм. В текущем году ЕС рассматривал вопрос о прекращении использования кадмиевых удобрений.

Во время исследований было зарегистрировано 13033 случаев ишемической болезни сердца, 4 205 атак и 15 274 сердечно-сосудистых исходов.

Исследования по воздействию свинца, кадмия и меди показали, что не существует безопасных концентраций, и риск сердечно-сосудистых заболеваний повышается вместе с воздействием металлов.

Мышьяк повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30 процентов, свинец и кадмий увеличивают риск возникновения инсульта на 62 и 72 процента соответственно.

Меркурий – еще один тяжелый металл. В исследованиях не было выявлено негативного воздействия этого металла на сердечно-сосудистую систему человека.

Несмотря на обнаруженные в анализах проведенных исследований риски, в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликованном в начале этого года, о факторах, которые способствуют росту неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, не упоминаются тяжелые металлы.

Авторы исследований заявляют о том, что это было «серьезным упущением», потому что политика сокращения загрязняющих веществ может стать альтернативным способом борьбы с данными заболеваниями. Это имеет особое значение для развивающихся стран, таких как Бангладеш и Индия, пишет independent.co.uk.

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