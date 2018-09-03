В ЕС прокомментировали убийство главы ДНР Александра Захарченко

03.09.2018 22:32



Европейский союз продолжает проводить дипломатическую работы для того, чтобы все стороны соблюдали Минские договоренности. Такой комментарий поступил от пресс-службы Представительства Европейского Союза на Украине по поводу взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, пишет RT. Также, в представительстве заявили о недопустимости спекуляций по вопросу предстоящих переговоров нормандской четверки и того, как данный инцидент на них повлияет.