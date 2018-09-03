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Пенсионная реформа

В ЕС прокомментировали убийство главы ДНР Александра Захарченко

03.09.2018 22:32
В ЕС прокомментировали убийство главы ДНР Александра Захарченко

Европейский союз продолжает проводить дипломатическую работы для того, чтобы все стороны соблюдали Минские договоренности. Такой комментарий поступил от пресс-службы Представительства Европейского Союза на Украине по поводу взрыва, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, пишет RT. Также, в представительстве заявили о недопустимости спекуляций по вопросу предстоящих переговоров нормандской четверки и того, как данный инцидент на них повлияет. 

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