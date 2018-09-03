Задержан мужчина, которого подозревают в убийстве полицейского в столичном метро

03.09.2018 08:19



В российской столице задержан мужчина, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская» в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, подозреваемый доставлен в отдел полиции. Далее должны пройти следственные действия.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на понедельник. Неизвестный совершил выстрел в полицейского. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Для поиска скрывшегося преступника в Москве был объявлен план «Сирена».