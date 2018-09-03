Обнаружено место падения пропавшего в Иркутской области вертолета

03.09.2018 07:46



В Сибирском региональном центре МЧС подтвердили, что обнаружено место падения частного вертолета Ми-8 на территории Казачинско-Ленского района в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут, пишет ТАСС. Как подчеркнули в ведомстве, с воздуха не удалось рассмотреть, есть и около вертолета люди. В настоящее время, специалисты МЧС отправились к месту крушения.

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье вертолет авиакомпании "Ангара", с тремя сотрудниками на борту, вылетел для проведения аэрофотосъемки. Через некоторое время он перестал выходить на связь и пропал с радаров.