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Пенсионная реформа

Обнаружено место падения пропавшего в Иркутской области вертолета

03.09.2018 07:46

В Сибирском региональном центре МЧС подтвердили, что обнаружено место падения частного вертолета Ми-8 на территории Казачинско-Ленского района в 290 км на юго-восток от города Усть-Кут, пишет ТАСС. Как подчеркнули в ведомстве, с воздуха не удалось рассмотреть, есть и около вертолета люди. В настоящее время, специалисты МЧС отправились к месту крушения. 

Как сообщалось ранее, в минувшее воскресенье вертолет авиакомпании "Ангара", с тремя сотрудниками на борту, вылетел для проведения аэрофотосъемки. Через некоторое время он перестал выходить на связь и пропал с радаров. 

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