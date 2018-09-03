Россия посылает сигнал всему миру, проводя военные учения "Восток-2018"

03.09.2018 07:17



Немецкое издание Handelsblatt заявило, что Россия посылает НАТО и всему мировому сообществу "мощный сигнал" проводя военные учения, в том числе "Восток-2018", пишет РИА Новости. По мнению экспертов, которых цитирует издание, данным мероприятием Россия пытается продемонстрировать военную мощь Североатлантическому альянсу. Также, по словам экспертов, учения воплощают опасения США по поводу успешного военного сотрудничества России с Китаем.