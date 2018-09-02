Украинский депутат призвал власти Киева признаться в убийстве Захарченко‍

02.09.2018 08:20



Взрыв на территории самопровозглашенной Донецкой Республике, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, готовила СБУ. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук, пишет РИА Новости. Также, Мосийчук призвал Киев не замалчивать уничтожение Захарченко и признать, что это сделано официальными спецслужбами Украины. По его словам, ни одна страна мира не ведет переговоры с "террористами" и Украина не обязана это делать.