Статическое электричество: что его вызывает и как лучше с ним бороться

01.09.2018 10:27



Статическое электричество является вездесущей частью повседневной жизни. Это все вокруг нас, иногда смешно и очевидно, так как когда ваши волосы встают дыбом, иногда скрыто и полезно, как при использовании электроники в вашем мобильном телефоне, пишет АВС.

Что же влияет на возникновение статического электричества? По словам Дэвида Харриса, физика и куратора Физического музея при Университете Квинсленда, распространенность статического электричества, в первую очередь, обусловлено ​​погодой. Статическая электрическая искра чаще всего возникает в сухие месяцы зимы, когда воздух имеет очень низкую влажность .

В повседневной жизни лучший способ уменьшить накопление статического заряда - это увлажнитель, чтобы поднять количество влаги в воздухе. Также, сохранение влажности кожи, используя увлажняющий крем, может иметь большое значение. Для того, чтобы убрать статическое электричество можно пользоваться специальным увлажнителем ткани для ковров. И последнее, но не менее важное: носить хлопчатобумажную одежду и обувь с кожаной подошвой - это более удачный выбор, чем шерстяная одежда и резиновые подошвы, если у вас действительно есть проблемы со статическим электричеством.