Нападение в Амстердаме может быть террористическим актом

01.09.2018 09:38



В минувшую пятницу 19-летний гражданин Афганистана, которому Германия предоставила вид на жительство, напал с ножом на людей на центральном вокзале Амстердама, пишет ТАСС. В результате инцидента двое человек получили серьезные ранения. В настоящий момент они госпитализированы и их жизни находятся вне опасности. Сам нападавший также находится в госпитале, после того, как полицейские вынуждены были применить для его задержания огнестрельное оружие. По официальным данным, нападение могло носить террористический характер.