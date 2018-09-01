Ирак отказал российскому военному самолету в пересечении своих границ

01.09.2018 08:52



Как сообщает ливанское издание Al-Masdar News, в пятницу, 31 августа, власти Ирака закрыли воздушное пространство для военного самолета России. По данным издания, российским самолет, предположительно Ту-154М, направлялся из Москвы в Сирию. После закрытия иракской границы, лайнер повернул в сторону Ирана. По какой причине власти Ирака приняли решение о закрытии своих границ неизвестно. По неподтвержденной информации, российский военный самолет мог перевозить военный контингент в сирийскую Латакию.