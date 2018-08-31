Россиян освободят от необходимости сдавать показания счетчиков

31.08.2018 20:58



Минстрой предлагает в обязательном порядке оборудовать все новостройки приборами автоматического учета энергоресурсов, пишет газета Известия. Соответствующий документ представлен для рассмотрения в правительство РФ. Как утверждают в министерстве, эти приборы освободят собственников квартир от необходимости самостоятельно передавать показания счетчиков в расчетные центры. Система будет делать это автоматически. Также, данная система поможет снижать расходы потребителей на оплату коммунальных услуг.