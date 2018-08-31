Алексей Улюкаев госпитализирован в тюремную больницу

31.08.2018 20:39



Алексей Улюкаев, который отбывает наказание в исправительной колонии N1 в Тверской области, госпитализирован в тюремную больницу, пишет ТАСС. По словам главы Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игоря Эльгардта, это плановая госпитализация, она не является следствием угрозы для жизни Улюкаева. Также, наблюдатель заявил, что от заключенного не поступало жалоб на содержание или плохое обращение.

Напоминаем, что бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам заключения в колонии строгого режима за получение взятки от главы Роснефти Игоря Сечина в размере $2 млн.