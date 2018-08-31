Россия прекратит доставлять астронавтов США на МКС в 2019 году

31.08.2018 20:17



Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о том, что начиная с апреля 2019 года Россия перестанет доставлять американских астронавтов на Международную космическую станцию, пишет РБК. Это произойдет из-за окончания соглашения, заключенного с NASA о доставке и возвращении с МКС астронавтов США. Тем не менее, как подчеркивают в Роскосмосе, после окончания существующей программы, с NASA может быть заключен новый контракт.