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Пенсионная реформа

В Москве состоится выставка «История в монетах. Монеты в истории»

31.08.2018 18:33
В Москве состоится выставка «История в монетах. Монеты в истории»

3 сентября в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации состоится открытие уникальной выставки фотографий редких момент из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина «История в монетах. Монеты в истории».

Данный проект является частью сотрудничества Финансового университета и ГМИИ им. А.С. Пушкина и ставит своей целью знакомство студентов, преподавателей и всех гостей и друзей Финансового университета с основными этапами мировой истории монетного дела, денежного хозяйства и основными номиналами монет на примере высококачественных фотоизображений нумизматических памятников из коллекции Музея.

Фотографии сделаны Михаилом Алексеевым, выпускником Финансового университета и председателем правления АО ЮниКредит Банка, который также известен как авторитетный фотограф и член Московского Союза Художников, и Андреем Бронниковым - одним из ведущих фотографов страны, специализирующимся на художественной съёмке исторических объектов и музейных экспонатов.

Мероприятие состоится в 12:00 по адресу: Ленинградский пр-т, д.49, холл 3-его этажа.

Михаил Алексеев
Михаил Юрьевич Алексеев в 1981-1989 гг. был студентом и аспирантом Московского финансового института. Защитил диссертации на соискание учёных степеней кандидата и доктора исторических наук.
Работал на руководящих должностях в Министерстве финансов СССР и в ряде коммерческих банков. С 2008 года возглавляет АО ЮниКредит Банк - крупнейшую кредитную организацию в России с участием иностранного капитала, входящую в число одиннадцати крупнейших системно значимых финансовых институтов страны.
М.Ю. Алексеев известен не только как финансист, но и как профессиональный фотограф, член Московского Союза Художников. 
Его работы украшают стены многих организаций, они неоднократно выставлялись в различных экспозициях и на персональных выставках, находятся в большом числе частных коллекций, используются для иллюстрации художественных изданий. 
Портреты профессоров и преподавателей Финансового университета, выполненные М.Ю. Алексеевым, украшают зал заседаний учёного совета, его художественными фотоработами оформлен зал заседаний ректората университета. C августа 2015 года новый корпус Финансового университета при Правительстве РФ украсила экспозиция фоторабот Михаила Алексеева «Большие деньги как искусство».

Андрей Бронников
Андрей Бронников принадлежит к числу лучших профессиональных фотографов России. Основные жанры, в которых он работает – это научная и пейзажная фотография, а также портрет. 
В 1995 году Андрей Бронников закончил геологический факультет МГУ им. Ломоносова и в период с 1994 по 2002 гг. провёл несколько геологических экспедиций. С 1997 года он снимает на крупный формат и становится одним из ведущих глянцевых и рекламных фотографов, проведя несколько тысяч коммерческих съёмок для крупнейших российских и международных изданий. Широкой публике он знаком по многочисленным рекламным работам для Первого канала («Последний герой», «Фабрика звёзд», «Звёзды на льду» и пр.), а также для многих российских кинофильмов («Дневной дозор», «Стиляги», «Водитель для Веры» и др.). Автор ряда международных рекламных кампаний.
Особую роль в творчестве Андрея Бронникова играет художественная съёмка исторических объектов и музейных экспонатов. Выверенный и очень внимательный к материалу авторский стиль Бронникова снискал особое уважение в академической и музейной среде. Он работал с музейными коллекциями в России, Германии, Франции, Англии, Италии, Намибии, Австралии и Азербайджане.
В сотрудничестве с ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственным историческим музеем, Институтом археологии РАН автор реализовал несколько уникальных научно-популярных проектов. Работа Андрея Бронникова c Институтом археологии была отражена в целой серии выставок и фактически привела к смене парадигмы популярной подачи археологического материала. В 2012-2015 гг. Бронников по заказу Культурного фонда имени Кужугета Шойгу создал альбом «Сокровища Долины царей Тувы», признанный профессиональным сообществом одним из лучших альбомов по предметному искусству.

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