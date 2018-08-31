На оборонном заводе в Нижегородской области произошел взрыв, погибло три человека

31.08.2018 12:17



В Нижегородской области на крупнейшем оборонном предприятии произошел взрыв, в результате чего погибло три человека (ранее сообщалось о двух жертвах). Еще четверо пострадало. Об этом РИА Новости рассказал собеседник из экстренных служб региона. Источник также добавил, что более подробные сведения уточняются.

Ранее появилась информация о том, что взрыв произошел в цехе по производству аммонала на заводе имени Я.М. Свердлова (Дзержинск). После чего на площади 100 квадратных метров разгорелся пожар. На момент публикации материала шло тушение огня.