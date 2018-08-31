Жерара Депардье обвинили в домогательствах во Франции

31.08.2018 07:09



Молодая французская актриса обвинила Жерара Депардье в домогательствах, пишет РБК, ссылаясь на данные правоохранительных органов Франции, опубликованные в газете Le Parisien. Так, по ее словам, инцидент произошел в Париже, в квартире Депардье, где они репетировали театральную постановку.

Со своей стороны Жерар Депардье все обвинения отрицает, называя их "идиотскими". Как сообщил его адвокат, его клиент уже дал объяснения правоохранителям по этому случаю.