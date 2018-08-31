Медики заявили, что грязный воздух приводит к слабоумию

31.08.2018 06:53



Группа исследователей пекинских университетов пришла к выводу, что существует прямая связь между загрязнением воздуха и деменцией. Вероятно, это позволяет сделать вывод о том, что плохая экология является причиной мировой эпидемии слабоумия.

Взаимосвязь между грязным воздухом и слабоумием ученые выявили в результате исследования, в котором принимало участие 25 тысяч добровольцев. У каждого из них проверялись когнитивные навыки: участникам эксперимента предлагалось решить ряд задач и вопросов. Кроме этого, во внимание бралось и место жительства, чтобы выяснить качество экологии этого региона.

В итоге ученые сделали вывод: чем выше уровень загрязнение воздуха, тем хуже были результаты тестирования у участников исследования. И ситуация ухудшалась с каждым годом.