США расшифровали разговоры Клинтона и Ельцина о Владимире Путине

31.08.2018 05:25



На официальном сайте библиотеки бывшего президента США Билла Клинтона появилась расшифровка его телефонных переговоров с бывшим президентом России Борисом Ельциным, пишет РИА Новости. Переговоры касались темы будущего приемника Ельцина Владимира Путина. В одном из разговоров, Борис Ельцин выразил уверенность, что именно Путин станет новым президентом России. По его словам, у Владимира Путина есть "внутренний стержень", а также "энергия и ум, чтобы преуспеть".