В Москве открылось семь новых станций желтой ветки метро

30.08.2018 23:47



Сразу семь новых станций открылось на участке Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена, пишет Интерфакс. Длина открытого участка приблизительно равна 14 км. В него входят такие станции, как: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино и «Рассказовка». Вместе с жителями Москвы, в торжественной церемонии открытия нового участка метрополитена, прошедшего у станции «Рассказовка», принял участие мэр столицы Сергей Собянин.