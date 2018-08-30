Захарова назвала безответственными слова Ходорковского о погибших в ЦАР‍ журналистах

30.08.2018 22:50



"Очередное безответственное заявление". Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова основного спонсора "Центра управления расследованиями" Михаила Ходорковского о том, что он, совместно с силами Центра, нашел деньги и оплатил доставку на территорию России тел журналистов, убитых в ЦАР, пишет РИА Новости. На своей странице в Facebook Захарова предоставила официальные данные, согласно которым посольство РФ заплатило за транспортировку тел погибших в Россию порядка $20 тыс., в то время как Ходорковский нашел около €3 тыс. из общей суммы.