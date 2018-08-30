США обвиняют Россию в притеснении украинских судов в Азовском море

30.08.2018 22:09



Государственный департамент США считает, что Россия притесняет международную навигацию в районе Керченского пролива и Азовского моря, досматривая проходящие украинские суда, пишет ТАСС. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, это свидетельствует о намерениях России поддерживать дальнейшую дестабилизацию ситуации на Украине, а также о нарушении РФ международных правил и норм навигации.