В Госзнаке рассказали о возможном изменении дизайна банкнот

30.08.2018 21:49



Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук не исключил обновления дизайна банкнот, находящихся в обращении на территории России, пишет РИА Новости. По его словам, окончательное решение по данному вопросу, конечно же, будет принимать Центральный банк РФ. Однако, если регулятор будет удовлетворен результатами, которые показывают новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, изменения будут произведены.