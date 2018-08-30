На Украину не пустили российского дипломата

30.08.2018 21:27



Второго секретаря Генерального консульства РФ в Харькове не пропустили на территорию Украины, пишет Интерфакс. Так, пограничная служба Украины, во время проверки документов у пассажиров, пересекающих границу РФ с Украиной, выяснила, что российскому дипломату был запрещен въезд на территорию страны до 2023 года. После того, как сотруднику генконсульства РФ отказали во въезде на Украину, он вынужден был вернуться в Россию.