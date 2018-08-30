Какао может положительно повлиять на Ваше здоровье

30.08.2018 20:46



Какао одно из самых популярных горячих лакомств, полезнейший продукт, который главным образом используется во время производства шоколада.

В соответствии с проведенными исследованиями, какао и в самом деле включает важные соединения, положительным образом влияющие на здоровье человека.

В частности какао-порошок, употребляемый как компонент продуктов, таких как шоколад, содействует уменьшению хронического воспаления в организме, улучшению уровня холестерина и снижению повышенного кровяного давления. Помимо этого, он также помогает снизить риск сердечного приступа и инсульта, содействует улучшению работы мозга, смягчает симптомы депрессий и многое другое.

Чёрный шоколад и какао-порошок содержат полифенолы, которые в свою очередь помогают уменьшить воспаление и снизить уровень «плохого» холестерина, а также играют значимую роль в предотвращении возрастной дегенерации.

Но, как отмечает ktelegram.com, обработка может снижать содержание полифенолов в какао-продуктах.

Источник: https://www.magicworld.su/o-poleznom/933-kakao-poroshok-polza-i-vred-dlya-zdorovya.html