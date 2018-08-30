Международный союз биатлонистов обвинил российских спортсменов в допинге

30.08.2018 18:46



В преддверии Конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), который состоится с 6 по 9 сентября в хорватском Порече, четырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопингового законодательства, пишет ТАСС. По неуточненной информации обвинения выдвинуты против Светланы Слепцовой, Евгения Устюгова, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

Напоминаем, что на Конгрессе должен будет обсуждаться вопрос о снятии наложенных ограничений на Союз биатлонистов России из-за допинговых нарушений.