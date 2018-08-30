Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон

30.08.2018 13:37



Ушел из жизни народный артист СССР, депутат Госдумы 80-летний Иосиф Кобзон. Как передает РИА Новости, информация об этом появилась на ресурсах российских СМИ (Вести.Ru, ТК «'Россия 1» и «Россия 24»).

Напомним, что артист 20 июля был госпитализирован в тяжелейшем состоянии. О том, что он имеет проблемы со здоровьем, стало известно еще в 2005 году. Все это время он боролся с онкологическим заболеванием, перенес несколько операций и курсов химиотерапии.