Голикова назвала возможные наказания за увольнение в предпенсионном возрасте

30.08.2018 07:18



Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о возможных наказаниях для работодателей за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте, пишет РБК. По ее словам, в основу разработки новых правил ляжет статья о необоснованном увольнении беременных или имеющих малолетних детей женщин. Так, штраф за увольнение сотрудника в преддверии пенсии может составить порядка 200 тыс. рублей или выплаты зарплаты за 18 месяцев.