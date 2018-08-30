США ввели послабления на экспорт стали и алюминия для некоторых стран

30.08.2018 06:55



Глава Министерства торговли США Уилбур Росс сообщил, что ведомство может делать послабления на квоты, введенные на экспорт стали и алюминия в США. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп, пишет ТАСС. Так, согласно официальному сообщению министерства, послабления на экспорт стали получат Бразилия и Южная Корея, а для Аргентины будут снижены квоты на поставки стали и алюминия.