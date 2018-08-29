Свадебное платье Меган Маркл станет экспонатом выставки

29.08.2018 23:59



Фото: apnews.com

Свадебные наряды Меган Маркл и принца Гарри будут представлены на выставке, которая будет проходить в Виндзорском замке с 26 октября по 6 января и во дворце Холируд в Эдинбурге (Шотландия), с 14 июня по 6 октября 2019 г.

У поклонников королевской моды появится возможность внимательно ознакомиться с шелковым свадебным платьем невесты (над созданием платья трудилась арт-директор Givenchy британский дизайнер Clare Waight Keller), пятиметровой фатой, а также бриллиантовой тиарой, подаренной Меган королевой Елизаветой II, пишет apnews.com.