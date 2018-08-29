ФАС обвинила "Победу" в нарушении прав пассажиров при оплате багажа

29.08.2018 21:46



Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла предписание лоукостеру "Победа" устранить нарушения, допускаемые авиакомпанией во время бронирования билетов, пишет Коммерсант. Так, при бронировании одного билета, "Победа" взимает плату за провоз багажа, весом до 10 кг, в размере 499 рублей, тогда как при бронировании трех и более билетов, пассажир платит 499 рублей только за одно багажное место. За все последующие билеты пассажиры будут платить 1499 рублей за провоз багажа. Специалисты ФАС посчитали данные действия авиакомпании нарушающими права пассажиров и потребовали устранить нарушения.