"АвтоВАЗ" начнет выпуск нового внедорожника Lada 4x4 Vision только с 2022 года
29.08.2018 21:26
Глава компании "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис заявил, что новый внедорожник Lada 4x4 Vision, который компания представила на Московском автосалоне, будет выпущен в производство только в 2022 году, пишет ТАСС. По его словам, представленный внедорожник является только "концептуальным" видением того, как будет данная модель развиваться в будущем.
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Обещали же внедорожные качества и всё такое. Что это за айфон на колесах? Даже не думайте старую ниву снимать с производства.
В 23 году, он уже устареет и смысла в нем не будет, т.к. "запад", да и Китай, будут далеко впереди, со своими разработками! Не умеет наш автопром шагать впереди!