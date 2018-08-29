"АвтоВАЗ" начнет выпуск нового внедорожника Lada 4x4 Vision только с 2022 года

29.08.2018 21:26



Глава компании "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис заявил, что новый внедорожник Lada 4x4 Vision, который компания представила на Московском автосалоне, будет выпущен в производство только в 2022 году, пишет ТАСС. По его словам, представленный внедорожник является только "концептуальным" видением того, как будет данная модель развиваться в будущем.