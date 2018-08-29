США подати в ВТО иск против торговых пошлин, введенных Россией

29.08.2018 18:18



США высказали претензии России из-за торговых пошлин, введенных на ввоз некоторых американских товаров на территорию России, пишет РИА Новости. Соответствующий запрос США подали во Всемирную торговую организацию. На первом этапе торгового спора предусмотрены совместные консультации с Россией по данному вопросу. Главной претензией США является то, что Россия не вводит подобные пошлины на товары других стран, только на американские товары, нарушив тем самым нормы ВТО. Тем не менее в Минэкономразвития заявили, что Россия ввела пошлины исключительно в ответ на торговые ограничения США на сталь и алюминий и действовала строго в рамках норм ВТО.