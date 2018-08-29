Президент России предлагает уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию

29.08.2018 13:36



В числе пунктов по поводу изменений пенсионной реформы, которые были озвучены в сегодняшнем телеобращении, президент России предложил уменьшить стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию. Владимир Путин считает, что для женщин стаж может составлять 37 лет, а для мужчин – до 42 лет.

Напомним, что сегодня, согласно законодательству, стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

