Гроб американского сенатора Маккейна понесет российский оппозиционер Кара-Мурза-младший

29.08.2018 12:08



Стали известны некоторые подробности траурной процессии по сенатору США Джону Маккейну, который, как выяснилось, еще при жизни сам спланировал свои похороны. Как передает РИА Новости со ссылкой на Politico, во время церемонии прощания 1 сентября гроб сенатора будет нести Владимир Кара-Мурза — младший. Российского оппозиционера Маккейн также выбрал сам.

Кроме Кара-Мурзы в процессии будут участвовать экс-вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расса Файнголда, бывший министр обороны США Уильям Коэн. И еще несколько друзей сенатора, включая актера Уоррена Битти.