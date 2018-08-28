В Архангельской области произошёл пожар на магистральном газопроводе

28.08.2018 23:54



Фото: Ксения Станогина news29.ru

В Архангельской области (Ленский район) рядом с рабочим посёлком Урдома произошло возгорание на второй нитке магистрального газопровода «Ухта - Торжок», сообщает Life.ru.

По данным издания, для устранения последствий аварии был отключён участок газопровода длиной 28 км.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.