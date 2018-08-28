Климкин рассказал о сроках разрыва договора о дружбе с Россией

28.08.2018 23:33



Россия будет уведомлена о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве со стороны Украины в срок до 30 сентября. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет РБК. По его словам, лидер Украины Петр Порошенко заявил о намерении разорвать данный договор, который «по вине Москвы уже давно стал анахронизмом», так как появилось понимание о сроках официального уведомления России о его прекращении.