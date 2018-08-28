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Пенсионная реформа

Ученые: изменение климата истощает сельскохозяйственные культуры

28.08.2018 23:29
Ученые: изменение климата истощает сельскохозяйственные культуры

Загрязнение воздуха приводит к тому, что концентрация углекислого газа в атмосфере повышается, это в свою очередь влияет на урожай, он становится менее питательным. К таким выводам пришли ученые в результате нового исследования.

Как отмечают исследователи, данные процессы могут поставить сотни миллионов людей во всем мире под угрозу дефицита белка, цинка и железа и связанных с этим проблем со здоровьем, причем население бедных стран подвержено наибольшему риску.

«Наши исследования дают понять, что решения, которые мы делаем каждый день, - как мы обогреваем наши дома, что мы едим, как мы движемся, то, что мы выбираем для покупки, - делают нашу пищу менее питательной и ставят под угрозу здоровье других популяций и будущих поколений», - сообщил главный научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Сэмюэл Майерс (один из авторов исследования).

По словам ученых, человек, как правило, получает большинство питательных веществ из растительных источников: 63% белка поступает из растений, а также 81% железа и 68% цинка.

Ученые установили, что к 2050 г. более высокие уровни углекислого газа в атмосфере сделают главные сельхозкультуры (рис, пшеница) менее питательными, это может привести к тому, что у 175 млн. человек будет наблюдаться дефицит цинка, а у 122 млн. -  белка.

Почти у 1,4 млрд. женщин детородного возраста и детей младше пяти лет, которые подвержены риску дефицита железа, может уменьшиться потребление диетического железа на 4%, что грозит развитием анемии и прочих заболеваний.

В исследовании отмечается, что дефицит питательных веществ, который в данное время наблюдается у многих людей, возможно, ухудшится из-за менее питательных культур.

Сегодня свыше 2-х млрд. человек во всем мире, по оценкам специалистов, испытывают недостаток в одном либо же нескольких питательных веществах.

Статья с результатами исследования представлена на страницах Nature Climate Change, пишет HealthDay.

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