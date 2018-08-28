Более 1 тыс. российских туристов не могут покинуть Болгарию из-за проблем с авиабилетами

28.08.2018 21:52



Около 1 тыс. российских туристов ожидают вылета из Болгарии. Они не могут покинуть страну из-за проблем с туроператором «Турово», пишет РБК. Как сообщалось ранее, туроператор Болгарии Noy Travel задолжал «Турово» порядка €216 тыс. В связи с чем, 2,5 тыс. российских туристов, отдыхающих в Болгарии, не смогли вылететь из страны начиная с 24 августа. Тем не менее, после вмешательства дипломатов и представителей Ростуризма, удалось вывезти порядка 100 детей, еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа.