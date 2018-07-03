Более 611 тыс. человек посетили в Москве матчи ЧМ с начала турнира

03.07.2018 23:59



Более 611 тысяч зрителей посетили в столице РФ матчи ЧМ с момента начала турнира, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "ТурСтат".

Источник агентства сообщил о том, что на 1/8 финала чемпионата между сборными командами Колумбии и Англии на стадионе "Спартак" присутствовали 44190 человек. Прежде 4 матча чемпионата мира на "Спартаке" посетили 176760 зрителей. В столице РФ десять матчей ЧМ увидели 611 тыс. 5 зрителей.

Отмечается, что столица Российской Федерации занимает первое место по посещаемости матчей чемпионата. Так, с четырнадцатого июня по третьего июля матчи чемпионата мира по футболу в одиннадцати российских городах посетили более двух с половиной миллионов человек.