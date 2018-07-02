Аргентинец обнаружил мифическую Атлантиду у берегов Мексики

02.07.2018 23:59



dailystar.co.uk

У берегов Мексики при помощи сервиса Google Earth был обнаружен таинственный подводный объект, который может быть следом легендарной цивилизации атлантов.

Объект, который обнаружил аргентинец Марсело Игазуста, имеет около 17 км в поперечнике и представляет собой «идеальную пирамиду», передает РЕН ТВ.

По словам исследователя, то, что ему удалось обнаружить, является покоящимся на дне океана инопланетным неопознанным летающим объектом. Но конспирологи иного мнения, они считают, что столкнулись с останками знаменитой Атлантиды.

Главный аргумент в защиту теории о пирамиде это то, что объект расположен у берегов Мексики, где находятся древние пирамиды майя. В таком случае обнаруженный объект - самая большая пирамида в мире. Сейчас конспирологи намерены заняться исследованием объекта.

По мнению же многих пользователей обнаруженный объект является подводной горой.