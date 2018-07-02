Эстония требует остановить строительство «Северного потока-2»

02.07.2018 12:07



Глава эстонского МИД Свен Миксер обратился с призывом остановить строительство проекта «Северный поток-2», передает РБК со ссылкой на Die Welt. В интервью изданию министр заявил, что СП2 – это рычаг для вмешательства России в европейскую политику.

Кроме этого, как убежден Миксер, трубопровод – проект политический, а не экономический. Поэтому остановка «Северного потока-2» отвечает интересам ЕС. Издание пишет, что в Евросоюзе якобы боятся, что из-за нового трубопровода Европа будет зависеть от российского газа.