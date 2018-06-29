В школе Свердловской области выпускникам раздали грамоты с символикой Украины

29.06.2018 17:09



К классному руководителю школы №22 Серовского района Свердловской области будет применено дисциплинарное взыскание за то, что она раздала выпускникам грамоты с гербом и флагом Украины, пишет РБК. По словам самого преподавателя, она сделала это случайно, не заметив, что грамоты содержат символику Украины, а не России. В настоящее время, грамоты выпускникам заменили на экземпляры российского образца.