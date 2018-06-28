Саратовские ученые создали безопасный для человека пластик

28.06.2018 23:59



Фото: theplaidzebra.com

Специалисты Балаковского инженерно-технологического института филиала МИФИ совместно с учеными СГТУ разработали экологически чистый полимер, который сможет заменить пластмассу. Материал имеет возможность разлагаться в почве за довольно короткий срок. В состав полимера входят, в том числе, отходы зерна, передает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры «Физика и естественнонаучные дисциплины» Балаковского инженерно-технологического института Наталью Щербину.

Источник агентства сообщил о том, что учеными был разработан состав композиционного материала, который низкотоксичен и может разлагаться в почве от 6 месяцев до одного года.

Предполагается, что такой полимер заменит в дальнейшем на рынке пластмассу.

Щербина отметила, что благодаря низкой токсичности данный полимер может быть использован для упаковки продуктов питания и изготовления пластиковой посуды вместо пластика, который почти не разлагается и наносит серьезный ущерб окружающей среде.

По словам Щербиной аналогов в Российской Федерации данному продукту нет, а иностранные аналоги довольно дорогие. В настоящее время ведутся переговоры с предприятиями, которые могли бы выпустить первую пробную партию продукции из созданного полимера.