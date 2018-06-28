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Апелляционный суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отменен решения по спору с "Газпромом"

28.06.2018 17:47
Апелляционный суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отменен решения по спору с "Газпромом"

Швейцарский Апелляционный суд округа Свеа отказал "Нафтогазу" в отмене своего решения о приостановлении исполнения вердикта Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины, пишет Интерфакс. По словам представителя "Газпрома" это усилит позицию компании при подаче иском по обжалованию принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в некоторых странах.

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