Апелляционный суд Швеции отказал "Нафтогазу" в отменен решения по спору с "Газпромом"

28.06.2018 17:47



Швейцарский Апелляционный суд округа Свеа отказал "Нафтогазу" в отмене своего решения о приостановлении исполнения вердикта Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" о транзите газа через территорию Украины, пишет Интерфакс. По словам представителя "Газпрома" это усилит позицию компании при подаче иском по обжалованию принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в некоторых странах.